版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 7日 星期日 09:36 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.61 -0.01 -0.03 1240886

搜狐 47.77 +0.47 +0.99 198424

网易 101.34 -0.59 -0.58 367084

百度 232.72 +1.91 +0.83 2887273

台湾

台湾积体电路 22.74 -0.08 -0.35 1743552

联电 2.22 +0.00 +0.00 38905

日月光 6.27 +0.06 +0.97 198378

矽品精密 7.41 +0.03 +0.41 254164

和信超媒体 0.99 +0.02 +1.74 35191

友达 4.95 -0.02 -0.40 216010

中华电信 29.79 -0.09 -0.30 16473

台湾国际航电 55.95 -0.26 -0.46 652332

香港

中国移动 61.41 +0.73 +1.20 191652

中国联通 14.54 -0.26 -1.76 134027

中国电信 60.87 -0.04 -0.07 9084

中芯国际 4.95 -0.05 -1.00 12357

电讯盈科 6.50 -0.10 -1.07 176

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐