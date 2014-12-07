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亚洲 | 2014年 12月 7日 星期日 10:01 BJT

全球汇市：最近一周投机客小幅减持美元净多仓--CFTC/路透

路透12月5日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客小幅减持美元净多头仓位。

12月2日止当周，美元净多仓小幅降至473.8亿美元，此前一周为479.9亿美元。上周美元净多仓创2008年路透开始计算美元仓位状况以来最高水平。

本周也是美元多仓连续第九周触及至少400亿美元，反映对美国经济和美元前景的乐观信心。周五出炉的就业报告显示，11月非农就业岗位增加32.1万个，这应鼓励更多短线投资者进一步增持美元净多仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 41,530 46,304

空头仓 152,690 150,684

净仓位 -111,160 -104,380

欧元(125,000欧元为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 57,272 57,982

空头仓位 216,551 223,062

净仓位 -159,279 -165,080

英镑(62,500英镑为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 38,556 38,541

空头仓位 69,570 69,207

净仓位 -31,014 -30,666

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 8,628 8,153

空头仓位 31,550 31,577

净仓位 -22,922 -23,424

加元(100,000加元为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 28,533 32,106

空头仓位 46,922 48,447

净仓位 -18,389 -16,341

澳元(100,000澳元为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 13,565 12,050

空头仓位 54,675 56,138

净仓位 -41,110 -44,088

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月2日当周 前一周

多头仓位 9,272 9,630

空头仓位 10,952 11,924

净仓位 　-1,680 -2,294(完)

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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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