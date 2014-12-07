全球汇市：最近一周投机客小幅减持美元净多仓--CFTC/路透

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透12月5日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客小幅减持美元净多头仓位。
12月2日止当周，美元净多仓小幅降至473.8亿美元，此前一周为479.9亿美元。上周美元净多仓创2008年路透开始计算美元仓位状况以来最高水平。
本周也是美元多仓连续第九周触及至少400亿美元，反映对美国经济和美元前景的乐观信心。周五出炉的就业报告显示，11月非农就业岗位增加32.1万个，这应鼓励更多短线投资者进一步增持美元净多仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 41,530 46,304
空头仓 152,690 150,684
净仓位 -111,160 -104,380
欧元(125,000欧元为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 57,272 57,982
空头仓位 216,551 223,062
净仓位 -159,279 -165,080
英镑(62,500英镑为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 38,556 38,541
空头仓位 69,570 69,207
净仓位 -31,014 -30,666
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 8,628 8,153
空头仓位 31,550 31,577
净仓位 -22,922 -23,424
加元(100,000加元为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 28,533 32,106
空头仓位 46,922 48,447
净仓位 -18,389 -16,341
澳元(100,000澳元为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 13,565 12,050
空头仓位 54,675 56,138
净仓位 -41,110 -44,088
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月2日当周 前一周
多头仓位 9,272 9,630
空头仓位 10,952 11,924
净仓位 -1,680 -2,294(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。