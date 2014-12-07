《美股一周展望》油价急跌，投资人评估对企业的后续影响

标题新闻：马来西亚5月1-15日棕榈油出口较上月同期增8.9%至617,697吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透纽约12月5日 - 随着油价触及五年低位，投资人忙着评估石油成本急跌对能源产业以外的企业所带来的影响。
研判大宗商品价格下滑对相关产业的影响实属不易。因此，主要产业企业未来几周将举行的分析师会议中，相关的评论将值得关注并从中寻求指引。这当中有部分企业和能源产业有大量的业务往来。
周一时，油气抽取泵和感测器厂商Dover Corp 将举行分析师日。过去八个交易日来股价已下跌9%。
“在未来几季，如果探钻和基础设施扩建放缓，那么将有人遭殃了，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示。
高盛本周在研究报告中指出，一些大型制造商对油气产业有很大的业务量。Dover的年报指出，旗下能源业务占其年营收的四分之一左右，在去年年报中表示，该公司预期该比重将会持续扩大。
“许多这些公司现在就宣布或臆测油价下跌对其财报所造成或将造成的影响，不论是正面或负面影响，可能还太早了，”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey表示。
能源获利预期持续下滑。周一时，标准普尔指数能源股第四季获利料较上年同期减少11.2%。到周五，根据汤森路透的数据，预估降幅又扩大至14.7%。能源价格下滑是否对其他产业造成影响还不明朗。
根据高盛，霍尼韦尔(Honeywell) 和通用电气(奇异,GE) 的油气业务量各为15%，联合技术(United Technologies) 和“石油趋势的关连性较低”。该公司亦于下周举行分析师日。
霍尼韦尔和通用电气将于下下周举行分析师日。近来通用电气股价的波动率较往常为低，这表示该公司若发生任何异常的事，股价将会深受影响。
霍尼韦尔也是一样。高盛指出，过去七次财测电话会议后，霍尼韦尔股价平均变动率为3.4%，而过去八次业绩公布后的股价平均变动率为1.9%。(完)
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路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国信托 商业银行已启动精成科技的24亿元台币(8,000万美元)贷款。 根据借款方税前净利润率，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Tai bor)加码67至72个基点不等。税前利率下限设定为1.7%。 参贷3亿元台币或以上的银行，可获得主办行头衔、8个基点的前端费 ；参贷2-2.99亿元台币的银行，可获得协办行头衔与5个基点的前端费。 回覆期限为5月31日。 资金将用于2013年12月签署的五年期24亿台币贷款的再融资，以及营 运资本等用途。 中国信托商银与合作金库为那笔贷款的牵头行兼簿记行，利率为次级 市场商业本票利率加码72-78基点。 台湾上市公司精成科技成立于1973年，主要业务为制造印刷电路板与 消费电子产品。(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透上海5月15日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) 增发21