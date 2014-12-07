《美股一周展望》油价急跌，投资人评估对企业的后续影响

路透纽约12月5日 - 随着油价触及五年低位，投资人忙着评估石油成本急跌对能源产业以外的企业所带来的影响。

研判大宗商品价格下滑对相关产业的影响实属不易。因此，主要产业企业未来几周将举行的分析师会议中，相关的评论将值得关注并从中寻求指引。这当中有部分企业和能源产业有大量的业务往来。

周一时，油气抽取泵和感测器厂商Dover Corp 将举行分析师日。过去八个交易日来股价已下跌9%。

“在未来几季，如果探钻和基础设施扩建放缓，那么将有人遭殃了，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示。

高盛本周在研究报告中指出，一些大型制造商对油气产业有很大的业务量。Dover的年报指出，旗下能源业务占其年营收的四分之一左右，在去年年报中表示，该公司预期该比重将会持续扩大。

“许多这些公司现在就宣布或臆测油价下跌对其财报所造成或将造成的影响，不论是正面或负面影响，可能还太早了，”Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey表示。

能源获利预期持续下滑。周一时，标准普尔指数能源股第四季获利料较上年同期减少11.2%。到周五，根据汤森路透的数据，预估降幅又扩大至14.7%。能源价格下滑是否对其他产业造成影响还不明朗。

根据高盛，霍尼韦尔(Honeywell) 和通用电气(奇异,GE) 的油气业务量各为15%，联合技术(United Technologies) 和“石油趋势的关连性较低”。该公司亦于下周举行分析师日。

霍尼韦尔和通用电气将于下下周举行分析师日。近来通用电气股价的波动率较往常为低，这表示该公司若发生任何异常的事，股价将会深受影响。