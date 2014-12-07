《全球主要央行会议预告》--2014年12月-2015年12月

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要央行在2014年12月至2015年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2014年
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
2015年
1月27日至1月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
1月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
3月17日至3月18日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
3月18日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
2015年
1月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月22日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
2月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
2月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月5日(塞浦路斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
3月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至3月19日)。
4月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。
7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月17日)。
10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。
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英国央行
2015年
1月7日－货币政策会议(至1月8日)。
2月4日－货币政策会议(至2月5日)。
3月4日－货币政策会议(至3月5日)。
4月8日－货币政策会议(至4月9日)。
5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。
6月3日－货币政策会议(至6月4日)。
7月8日－货币政策会议(至7月9日)。
8月5日－货币政策会议(至8月6日)。
9月9日－货币政策会议(至9月10日)。
10月7日－货币政策会议(至10月8日)。
11月4日－货币政策会议(至11月5日)。
12月9日－货币政策会议(至12月10日)。
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日本央行
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
2015年
1月20日－日本央行货币政策会议(至1月21日)。
2月17日－日本央行货币政策会议(至2月18日)。
3月16日－日本央行货币政策会议(至3月17日)。
4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。
4月30日－日本央行货币政策会议。
5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。
6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。
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加拿大央行
2015年
1月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。
3月 4日－公布指标利率决定。
4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。
5月27日－公布指标利率决定。
7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 9日－公布指标利率决定。
10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 2日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
2015年
2月3日－召开利率会议。
3月3日－召开利率会议。
4月7日－召开利率会议。
5月5日－召开利率会议。
6月2日－召开利率会议。
7月7日－召开利率会议。
8月4日－召开利率会议。
9月1日－召开利率会议。
10月6日－召开利率会议。
11月3日－召开利率会议。
12月1日－召开利率会议。
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新西兰央行
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
2015年
1月29日－公布指标利率。
3月12日－公布货币政策声明和指标利率。
4月30日－公布指标利率。
6月11日－公布货币政策声明和指标利率。
7月23日－公布指标利率。
9月10日－公布货币政策声明和指标利率。
10月29日－公布指标利率。
12月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
2015年
2月11日－召开货币政策会议(至2月12日)。
2月12日－公布利率决定。
4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。
4月29日－公布利率决定。
7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。
7月 2日－公布利率决定。
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挪威央行
12月11日－货币政策会议。
2015年
3月19日－货币政策会议。
6月18日－货币政策会议。
9月24日－货币政策会议。
12月17日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
(编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。