投行观点：摩根士丹利大砍明后年布兰特原油价格预估，因供应过剩

路透12月5日 - 摩根士丹利周五下调布兰特油价预估，指称因供应过剩且石油输出国组织(OPEC)没有采取减产行动。

摩根士丹利将2015年布兰特原油价格预估下调28美元至每桶70美元，2016年均价预估则调降14美元至每桶88美元。

该行预期供应过剩的情况将在明年下半年达到最高峰。

“不像2009年，这次是自我造成的‘危机’，而即将到来的供应过剩被过度放大。只需要温和的修正，市场便会满足于潜在的上档风险，尤其是在油价下跌的情况下，”分析师Adam Longson在研究报告中表示。