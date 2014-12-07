投行观点：摩根士丹利大砍明后年布兰特原油价格预估，因供应过剩

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透12月5日 - 摩根士丹利周五下调布兰特油价预估，指称因供应过剩且石油输出国组织(OPEC)没有采取减产行动。
摩根士丹利将2015年布兰特原油价格预估下调28美元至每桶70美元，2016年均价预估则调降14美元至每桶88美元。
该行预期供应过剩的情况将在明年下半年达到最高峰。
“不像2009年，这次是自我造成的‘危机’，而即将到来的供应过剩被过度放大。只需要温和的修正，市场便会满足于潜在的上档风险，尤其是在油价下跌的情况下，”分析师Adam Longson在研究报告中表示。
周五美国原油期货收在2009年7月以来最低位，布兰特原油一周均价跌破每桶70美元，为2010年以来首见，美国强劲的就业数据未改善油市空头气氛。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。