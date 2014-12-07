CFTC报告：CBOT大豆期货12月2日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(675,751口)
173,783 172,353 104,015 352,173 272,399 629,971 548,767 45,780 126,984
较11月25日变动(未平仓合约：增加3,177口)
-12,349 5,463 17,216 688 -18,952 5,555 3,727 -2,378 -550
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.7 25.5 15.4 52.1 40.3 93.2 81.2 6.8 18.8
各类交易商数量(总计为619家)
123 224 187 149 203 399 521(完) (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。