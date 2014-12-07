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市场报道 | 2014年 12月 7日 星期日 12:15 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月2日持仓报告(表)

路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(675,751口)

173,783 172,353 104,015 352,173 272,399 629,971 548,767 45,780 126,984

较11月25日变动(未平仓合约：增加3,177口)

-12,349 5,463 17,216 688 -18,952 5,555 3,727 -2,378 -550

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.7 25.5 15.4 52.1 40.3 93.2 81.2 6.8 18.8

各类交易商数量(总计为619家)

　 123 224 187 149 203 399 521(完) (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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