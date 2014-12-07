更新版 1-路透专访：美联储需要传递升息时间将近的信息--克利夫兰联储总裁

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* 梅斯特保留在下次会议提出异议的可能性

* 梅斯特对政策紧缩持谨慎态度，但希望奠定基础

* 已成为如何调整沟通政策的主要声音

路透华盛顿12月5日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)需要调整其政策声明，以反应美国经济力道的清晰迹象，特别是停止向外界传递利率在很长一段时间内不会上升的信息。

梅斯特在接受路透专访时称，她要比美联储多数官员对经济持更乐观的看法，可能愿意提前收紧货币政策。但随着美联储12月16-17日政策会议临近，梅斯特尚未决定如果她认为传递的信息依然过于温和，是否会表示异议。

“基于经济状况，我真的认为我们有必要调整政策沟通，”梅斯特说。她在6月加入美联储政策制定队伍，迄今一直支持联储的正式声明，包括利率将可能在“相当长一段时间”不会上升的措词。

“我觉得(措词)很缺乏新鲜感，”她称，“认为不再合适了。”

就任克利夫兰联储总裁仅六个月，在如何最好地向公众和金融市场传递政策意图方面，梅斯特已经成为主要声音，美联储主席叶伦提名她进入负责政策沟通的附属委员会。

梅斯特的言论或将为美联储调整暗示政策紧缩的用词奠定基础。全球投资者钻研美联储政策声明哪怕极微小的用词调整，其影响可以波及所有金融市场。

当被问及政策紧缩的时间时，梅斯特只是表示，她预计利率将在明年“某个时候”从近零水平调升，届时通胀率料从目前低位小幅升向2%目标。她指出，周五的非农就业报告显示出一些薪资增长的迹象。

“我对通胀状况感到满意，”梅斯特说，“我希望通胀率向目标水准回升，我认为通胀率将逐步升向目标。”

美联储17位政策制定者基本上预计在2015年中左右升息，到明年年底联邦基金利率料升至1%以上。美联储将在本月会议上给出最新预估。

梅斯特表示，美国经济已经在“相当长一段时期”明显显示出继续的潜在力道，并称，“我们有必要确保利率与此相一致”。

“我要比其他人对经济持更乐观的看法，可能比其他一些人更愿意调升利率，”她在对银行业和监管部门人士发表演说后表示。

她承认，过早升息可能损及经济复苏，但等待过长时间或许引致更激进的紧缩周期，这与美联储长期以来传递的将在未来几年缓慢行动的信息相违背。