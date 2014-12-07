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市场报道 | 2014年 12月 7日 星期日 12:14 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月2日持仓报告(表)

路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,439,654口)

408,718 143,722 503,248 458,206 728,152 1370172 1375122 69,482 64,532

较11月25日变动(未平仓合约：增加53,019口)

　8,097 -3,898 34,522 16,211 16,099 58,830 46,723 -5,811 6,296

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.4 10.0 35.0 31.8 50.6 95.2 95.5 4.8 4.5

各类交易商数量(总计为320家)

95 99 133 83 96 256 273(完) (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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