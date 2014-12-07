CFTC报告：NYMEX原油期货12月2日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,439,654口)
408,718 143,722 503,248 458,206 728,152 1370172 1375122 69,482 64,532
较11月25日变动(未平仓合约：增加53,019口)
8,097 -3,898 34,522 16,211 16,099 58,830 46,723 -5,811 6,296
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.4 10.0 35.0 31.8 50.6 95.2 95.5 4.8 4.5
各类交易商数量(总计为320家)
95 99 133 83 96 256 273(完) (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。