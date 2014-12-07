CFTC报告：CBOT小麦期货12月2日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(375,363口)
116,599 121,737 52,268 173,240 157,668 342,107 331,673 33,256 43,690
较11月25日变动(未平仓合约：增加3,439口)
-1,271 -4,506 -3,015 5,063 11,662 777 4,141 2,662 -702
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.1 32.4 13.9 46.2 42.0 91.1 88.4 8.9 11.6
各类交易商数量(总计为361家)
107 115 95 82 105 254 264 (完)
(整理 戴素萍 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。