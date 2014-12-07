版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 7日 星期日 12:13 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月2日持仓报告(表)

路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(375,363口)

116,599 121,737 52,268 173,240 157,668 342,107 331,673 33,256 43,690

较11月25日变动(未平仓合约：增加3,439口)

-1,271 -4,506 -3,015 5,063 11,662 777 4,141 2,662 -702

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 32.4 13.9 46.2 42.0 91.1 88.4 8.9 11.6

各类交易商数量(总计为361家)

107 115 95 82 105 254 264 (完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐