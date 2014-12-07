CFTC报告：COMEX期铜12月2日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透12月7日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年12月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(159,261口)
50,746 84,928 8,753 87,855 41,272 147,354 134,953 11,907 24,308
较11月25日变动(未平仓合约：减少1,663口)
-4,645 1,259 -1,673 6,467 -2,948 149 -3,362 -1,812 1,699
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.9 53.3 5.5 55.2 25.9 92.5 84.7 7.5 15.3
各类交易商数量(总计为244家)
68 112 45 49 40 136 181 (完) (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。