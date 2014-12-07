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市场报道 | 2014年 12月 7日 星期日 12:12 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月2日持仓报告(表)

路透12月7日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年12月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,261口)

50,746 84,928 8,753 87,855 41,272 147,354 134,953 11,907 24,308

较11月25日变动(未平仓合约：减少1,663口)

-4,645 1,259 -1,673 6,467 -2,948 149 -3,362 -1,812 1,699

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.9 53.3 5.5 55.2 25.9 92.5 84.7 7.5 15.3

各类交易商数量(总计为244家)

68 112 45 49 40 136 181 (完) (整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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