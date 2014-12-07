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市场报道 | 2014年 12月 7日 星期日 12:11 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月2日持仓报告(表)

路透12月7日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,192,166口)

424,826 184,687 139,004 526,598 624,447 1090428 948,138 101,738 244,028

较11月25日变动(未平仓合约：减少25,470口)

-3,987 973 -1,288 -3,826 -15,223 -9,101 -15,538 -16,369 -9,932

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.6 15.5 11.7 44.2 52.4 91.5 79.5 8.5 20.5

各类交易商数量(总计为721家)

146 152 168 202 335 459 580(完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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