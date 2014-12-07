CFTC报告：COMEX期金12月2日持仓报告(表)

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透12月7日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(368,121口)
170,635 81,305 27,571 135,777 225,185 333,983 334,061 34,138 34,060
较11月25日变动(未平仓合约：减少20,024口)
3,241 -9,882 -3,990 -20,557 366 -21,306 -13,506 1,282 -6,518
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
46.4 22.1 7.5 36.9 61.2 90.7 90.7 9.3 9.3
各类交易商数量(总计为283家)
113 90 74 47 54 197 190 (完)
(整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。