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市场报道 | 2014年 12月 7日 星期日 12:09 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月2日持仓报告(表)

路透12月7日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(368,121口)

170,635 81,305 27,571 135,777 225,185 333,983 334,061 34,138 34,060

较11月25日变动(未平仓合约：减少20,024口)

3,241 -9,882 -3,990 -20,557 366 -21,306 -13,506 1,282 -6,518

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

46.4 22.1 7.5 36.9 61.2 90.7 90.7 9.3 9.3

各类交易商数量(总计为283家)

113 90 74 47 54 197 190 (完)

(整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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