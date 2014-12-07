CFTC报告：ICE棉花期货12月2日持仓报告(表)

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透12月7日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2014年12月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(177,019口)
62,044 73,566 14,514 88,900 73,370 165,458 161,450 11,561 15,569
较11月25日变动(未平仓合约：增加4,696口)
561 -940 1,406 2,448 5,584 4,415 6,050 281 -1,354
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.0 41.6 8.2 50.2 41.4 93.5 91.2 6.5 8.8
各类交易商数量(总计为279家)
80 116 47 59 61 165 204(完)
(整理 戴素萍 审校 王兴亚)
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