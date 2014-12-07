美国利率：交易商押注美联储明年7月开始升息

标题新闻：德国财长朔伊布勒称欧盟不会惩罚英国退欧，但退欧后就不能享受欧盟的权利
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路透12月5日 - 交易商周五押注美联储十年来首轮升息最早明年7月开始，此前报告显示11月非农就业岗位大增，提升了美国经济复苏力道的信心。
美国短期利率期货合约下跌，因报告称美国11月非农就业岗位增加32.1万个，为近三年来最高增幅，交易商因而预期利率明年将升高。
“(报告)支持美联储将在明年中开始升息的观点，”安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示。
根据CME FedWatch，利率期货合约目前显示，交易商认为美联储首次升息时间将落在2015年7月的可能性有53%。在非农就业报告公布前，交易商预计明年9月前不会升息。
“这份就业报告，加上本周稍早褐皮书对就业市场作出乐观评估，(美联储)将在未来六个月开始上调联邦基金利率的可能性明显增大，”富国基金管理的首席固定收益策略师Jim Kochan称。
加上近期其他强劲经济数据，包括制造业和汽车销售数据，该报告“将为那些希望更快让货币政策‘正常化’的联储官员提供依据”。
美联储决策者将在本月政策会议上提出新的经济预估，不过，不清楚周五的报告将产生多大影响。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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