《综述》加拿大11月就业岗位减少1.07万个，远逊于分析师预估

路透渥太华12月5日 - 加拿大统计周五公布的数据显示，11月该国就业市场降温，就业岗位在前两个月大幅增加后减少了1.07万个，失业率则从10月的6.5%小升至6.6%。

分析师原本预估为增加5,000个，10月和9月分别为增加4.31万个和7.41万个。

尤其受到加拿大央行关注的就业参与率则维持在66.0%，为2001年11月以来最低。

加拿大央行周三曾表示，就业市场仍有明显的劳动力闲置情况。该央行已有逾四年的时间维持利率在接近纪录低位，以刺激经济成长。

就业数据和近来一连串经济数据形成对比，这些数据显示加拿大经济成长正在加快脚步。

“看来加拿大劳动市场仍然受惠于好转中的经济，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示。“这的确没有为加元带来太多的支撑，但我认为这不是一场灾难。”

该数据以及较预期强劲的美国就业数据，推低加元兑美元 至盘中低位1.1441加元或0.8740美元，周四收盘时报1.1375加元或0.8791美元。

加拿大就业岗位、失业率图表：link.reuters.com/fax39t

就业岗位(临时和正职)图表：link.reuters.com/xuf98v

就业岗位(全职和兼职)link.reuters.com/pev29v

贸易收支图表：link.reuters.com/xez52w

全职就业岗位增加5,700个，兼职就业岗位减少1.63万个。包括制造业、自然资源及建筑业在内的产品制造产业，新增1.73万个工作岗位；服务业则减少2.8万个。

11月就业岗位较上年同期增加了14.6万个，或0.8%；六个月移均平均增幅为2.13万个，10月时为2.74万个。

加拿大统计局周五公布的另一份报告显示，10月贸易顺差从9月的3.07亿加元缩减至9,900万加元(8,700万美元)，因进口创下纪录高位。

分析师原本预期为顺差2亿加元。10月为加拿大连续第六个月出现贸易顺差，上次有这样的佳绩是在2008年11月。