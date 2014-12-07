版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 7日 星期日 15:19 BJT

中国企业：科威特投资局等11家投资者承诺向万达地产IPO投资20亿美元

路透香港12月7日 - 据熟知此事的消息人士对路透表示，在承诺向大连万达商业地产在香港首次公开发行(IPO)中投资约20亿美元的11家投资者中，科威特投资局(KIA)和Och-Ziff资本管理集团 名列其中。

大连万达商业地产是全球第二大购物中心和办公大楼开发商，准备在周一进行IPO，预计集资32-38.6亿美元。

消息人士并称，科威特投资局、中国人寿 和中国平安 承诺在此次IPO中各投入3亿美元，Och-Ziff则投资2.5亿美元。荷兰退休基金APG承诺投资2亿美元。

大连万达商业地产为亿万富翁王健林旗下大连万达集团的子公司。据汤森路透旗下刊物IFR周六报导，大连万达商业地产将发行6亿股新股，价格介于41.80-49.80港元，市值将达208-247亿美元。

目前未能立即联系到上述公司置评。由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。(完) (编译 戴素萍 审校　王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐