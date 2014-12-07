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亚洲 | 2014年 12月 7日 星期日 15:06 BJT

日本个股：夏普将把美国太阳能部门售予Canadian Solar--日经

路透东京12月7日 - 日经新闻周日报导称，夏普 将以约300亿日圆(2.47亿美元)把旗下美国太阳能源发展部门Recurrent Energy，售予Canadian Solar 。

该未引述消息人士的报导称，夏普希望在本月底前能和Canadian Solar达成基本协议，并在春季前完成出售。目前无法立即联系到夏普置评。

夏普于2010年以现金3.05亿美元收购Recurrent Energy。夏普正致力于将股权比率提高至良好的水平，出售该部门将有助于夏普筹集资本。

今年夏普关闭了英国太阳能工厂，并退出与意大利能源公司Enel SpA 共同生产太阳能面板和进行太阳能发电的合资案。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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