企业并购：默克正洽购Cubist，交易价值或超70亿美元--纽约时报

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透12月5日 - 纽约时报周五引述消息人士报导称，美国制药大厂默克 正在洽谈以逾70亿美元收购Cubist Pharmaceuticals ，该交易最早可能在下周公布。
该人士称，默克将可能支付的价格为每股Cubist股票100美元左右，对其估值约为75亿美元。Cubist生产用于对抗超级病菌的药物。
消息人士告诉纽约时报，默克或将支付33%的溢价，但尚不清楚是以现金、股票还是两者都有的形式进行收购。
以周五收盘价74.36美元计算，Cubist的市值约在57亿美元。
该公司股价在Nasdaq市场盘后交易中，大涨22.7%至91.25美元。截至周五收盘，其股价在过去三年上扬近一倍。默克股价持平。
由于不在工作时间，尚不能联系到两家公司就此报导置评。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。