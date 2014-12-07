企业并购：默克正洽购Cubist，交易价值或超70亿美元--纽约时报

路透12月5日 - 纽约时报周五引述消息人士报导称，美国制药大厂默克 正在洽谈以逾70亿美元收购Cubist Pharmaceuticals ，该交易最早可能在下周公布。

该人士称，默克将可能支付的价格为每股Cubist股票100美元左右，对其估值约为75亿美元。Cubist生产用于对抗超级病菌的药物。

消息人士告诉纽约时报，默克或将支付33%的溢价，但尚不清楚是以现金、股票还是两者都有的形式进行收购。

以周五收盘价74.36美元计算，Cubist的市值约在57亿美元。

该公司股价在Nasdaq市场盘后交易中，大涨22.7%至91.25美元。截至周五收盘，其股价在过去三年上扬近一倍。默克股价持平。