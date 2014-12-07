《焦点》德国坚决反对ECB印钞，但诺沃特尼转变立场支持德拉吉

* 诺沃特尼称与欧洲央行总裁德拉吉的立场一致

* 魏德曼表示，欧洲不能只是照搬美国模式

路透法兰克福/维也纳12月5日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周五支持ECB总裁德拉吉出台新刺激措施来重振欧元区经济，而德国依然坚决反对购买主权债。

诺沃特尼的支持可能对德拉吉而言至关重要。德拉吉寻求明年扩大宽松规模，最可能的举措包括量化宽松(QE)，即印钞购买政府公债。

德拉吉周四表示，欧洲央行或将在明年初决定是否采取新行动以扶持经济，并称开始购买主权债无需获得管委会一致同意。

央行消息人士称，调整措辞以明确扩大央行资产负债表的用语，已经遭到两位德国人的反对，他们是德国央行总裁魏德曼和欧央行执委劳滕施莱格。

央行消息人士表示，诺沃特尼今年早些时候反对欧洲央行购买有资产担保证券(ABS)的决策。诺沃特尼周五转变立场，支持德拉吉。

“奥地利央行的立场与德拉吉开幕讲话中的说法一致，”他在记者会上表示，“目标是扩大欧洲央行资产负债表，以对抗通胀下降趋势和经济成长疲弱。具体如何做将于明年确定。进一步措施将在明年第一季做出决定。”

欧洲央行为自己设定的目标是，将其资产负债表规模扩大最多8,000亿欧元，甚至1.0万亿欧元。通过量化宽松购买主权债券将帮助央行实现这一目标。

德国法兰克福汇报周五报导，欧洲央行在本周会议上讨论了数量超过1万亿欧元的债券购买计划。

诺沃特尼表示，没有阻止欧洲央行行动的因素详细清单，但需要观察的因素包括整体经济、欧元贬值对出口的影响以及银行放贷活动是否增强。

**德国仍持反对意见**

在法兰克福，德国央行总裁魏德曼重申了德国反对购买公债的立场。

他称，尽管美国和日本采取了这类量化宽松，但在欧洲可能行不通。

“不能把在美国...或日本取得成功的措施，简单照搬到欧洲，”他说，“在美国，有一个中央政府发行债券，这些债券非常安全。而我们这里没有这样一个中央政府。”

他还表示，国家的借贷成本过低将不利于他们推进改革。

尽管德国央行周五将2015年德国经济成长预估腰斩，同时也下修今年成长率预估 ，但魏德曼仍反对欧洲央行出台更多扩张性刺激措施。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周五表示，扩张性的货币和财政政策是引发经济问题的一个根源，而非解决方案。