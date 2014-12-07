欧洲经济：德国总理称法国和意大利在改革方面需要更加努力

路透柏林12月7日 - 德国总理梅克尔周日接受报纸专访时表示，法国和意大利在改革方面需要更加努力，才能确保2015年的预算能够遵守欧盟的财政规定。

上个月欧盟执委会决定推迟至明年3月再决定法国和意大利的预算是否遵守欧盟规定；同时明白表示法国有违规之虞。

除非在新的截止日期前有采取进一步的举措，否则执委会可能因法国未尽减赤义务而处以罚款，意大利则因其债务水准而遭到惩戒处分。

梅克尔在德国世界报的专访中表示，给予法国和意大利更多时间来完成其改革计划，这是情有可原的。