路透专访：瑞典央行副总裁扬松称，当前环境下非传统政策效果有限

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透斯德哥尔摩12月5日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周五对路透表示，如果通胀率预估需要调低，在诉诸非传统措施前，瑞典央行应采取负利率、前瞻性指引以及更低的利率路径。
瑞典央行10月末下调利率至零，该行将在12月16日宣布下次利率决定。
“我认为，应该在非传统措施之前采用不同的利率措施，”扬松在接受采访时称。
他表示，瑞典的信贷市场运转良好，收益率处于极低水准，这意味着非传统措施--资产购买、向银行提供低成本贷款或干预汇率--可能不会产生很大作用。
“在瑞典目前环境下，非传统措施看起来没有很大吸引力，”他说。
他还表示，倘若必须进一步下修央行的通胀预估，那么仅仅进一步推迟加息或将不足够。
扬松称，只有瑞典克朗走强、出现明晰的通缩信号或实质经济遇到更大问题，才可能采取汇率干预举措。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。