路透专访：瑞典央行副总裁扬松称，当前环境下非传统政策效果有限

路透斯德哥尔摩12月5日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周五对路透表示，如果通胀率预估需要调低，在诉诸非传统措施前，瑞典央行应采取负利率、前瞻性指引以及更低的利率路径。

瑞典央行10月末下调利率至零，该行将在12月16日宣布下次利率决定。

“我认为，应该在非传统措施之前采用不同的利率措施，”扬松在接受采访时称。

他表示，瑞典的信贷市场运转良好，收益率处于极低水准，这意味着非传统措施--资产购买、向银行提供低成本贷款或干预汇率--可能不会产生很大作用。

“在瑞典目前环境下，非传统措施看起来没有很大吸引力，”他说。

他还表示，倘若必须进一步下修央行的通胀预估，那么仅仅进一步推迟加息或将不足够。