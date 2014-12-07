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货币新闻 | 2014年 12月 7日 星期日 16:35 BJT

路透专访：瑞典央行副总裁扬松称，当前环境下非传统政策效果有限

路透斯德哥尔摩12月5日 - 瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)周五对路透表示，如果通胀率预估需要调低，在诉诸非传统措施前，瑞典央行应采取负利率、前瞻性指引以及更低的利率路径。

瑞典央行10月末下调利率至零，该行将在12月16日宣布下次利率决定。

“我认为，应该在非传统措施之前采用不同的利率措施，”扬松在接受采访时称。

他表示，瑞典的信贷市场运转良好，收益率处于极低水准，这意味着非传统措施--资产购买、向银行提供低成本贷款或干预汇率--可能不会产生很大作用。

“在瑞典目前环境下，非传统措施看起来没有很大吸引力，”他说。

他还表示，倘若必须进一步下修央行的通胀预估，那么仅仅进一步推迟加息或将不足够。

扬松称，只有瑞典克朗走强、出现明晰的通缩信号或实质经济遇到更大问题，才可能采取汇率干预举措。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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