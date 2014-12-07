《一周经济焦点》欧洲央行TLTRO需求情况将为何时推出QE提供线索

由于全球经济疲弱，一些投资者担心,2015年年中时，美国经济可能从短期内强劲增长转变为放慢扩张步伐，从而让通胀率低于美联储的目标水准，并影响加息时间。

投资者在等候12月17日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，但在此之前将先出炉一系列经济数据，其中包括11月零售销售和10月趸售库存数据。亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一还将发表讲话，11月生产者物价指数和12月消费者信心数据也将在接下来的一周公布。

许多人预计美联储将很快删除有关“相当长时间内”维持利率在近零水准的政策指引。

“12月的FOMC会议上很有可能删除‘相当长时间内’的字眼，”法国巴黎银行在一份报告中称。

除了欧洲和美国外，中国数据面消息也将显示该国经济减速的最新状况。中国在11月曾降息。