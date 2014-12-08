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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 08:20 BJT

日本数据：12月制造业景气判断指数下降，因经济重返衰退--路透短观

路透调查中企业经理人对消费税上调后需求持续疲软，及日圆贬值造成进口成本升高感到担忧。全球经济的不确定性更加深其疑虑。这些企业经理人系不具名回覆。

“国内经济已因消费税上调和日圆疲软导致的通胀结果而恶化，”调查中一名运输设备企业主管称。“新兴市场经济体也正在放缓。”

12月制造业景气判断指数从11月的正13降为正10，汽车和运输设备业者受到打击。3月制造业景气判断指数料进一步降至正7。

和三个月前相比，制造业指数持稳，暗示12月15日将出炉的日本央行季度短观可能显示信心没什么改善。

路透短观12月服务业景气判断指数从11月的正18升至正23，但和三个月前的正22相差不大，零售商受消费税上调的打压。3月服务业指数料微升至正24。

指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。(完) (编译 王颖/杜明霞/张若琪 审校 龚芳/张明钧/郑茵)
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