澳新经济指标预测--12月8日-12月15日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月8日当周 12月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 11月 -- -1.2% 网上招聘广告 -- +0.3% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -- +1.0% 12月9日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 11月 -- 正13 企业信心指数 -- 正4 2100 新西兰政府债务与GDP之比 截止10月底 -- 27.3% 12月9-14日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) -- +3.9% 12月10日(三) 0030 澳洲消费者信心 12月 -- +1.9% 0030 澳洲房屋融资 10月 0.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- +3.7% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 12月11日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加1.5 增加2.41 全职就业人口(万人) -- 增加3.34 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 6.3% 6.2% 2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 59.3 12月12日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 62.4% 12月15日当周 12月15日(一) 0030 澳洲新车销售 11月 -- -1.6% 12月15-16日 2200 新西兰净债务预估及现金收支预算 上半年度 -- -- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。