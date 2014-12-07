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亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 07:02 BJT

****澳新经济指标预测--12月8日-12月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
    
    12月8日当周
        
    12月8日(一)    
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           11月             --       -1.2%
                网上招聘广告                                            --       +0.3%
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  11月             --       +1.0%
    
    12月9日(二)    
    0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 11月             --        正13
                          企业信心指数                                  --         正4
    2100 新西兰政府债务与GDP之比                   截止10月底           --       27.3%
    
    12月9-14日    
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               11月             --       +1.4%
                            (较上年同期)                                --       +3.9%
    
    12月10日(三)    
    0030 澳洲消费者信心                                12月             --       +1.9%
    0030 澳洲房屋融资                                  10月            0.0%      -0.7%
             投资性房屋融资                                             --       +3.7%
    2000 新西兰央行利率决定                             --            3.50%      3.50%
    
    12月11日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                            11月         增加1.5   增加2.41
              全职就业人口(万人)                                        --    增加3.34
              就业参与率                                              64.6%      64.6%
              失业率                                                   6.3%       6.2%
    2145 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               11月             --        59.3
    
    12月12日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        11月             --       62.4%
    
    12月15日当周
    
    12月15日(一)
    0030 澳洲新车销售                                  11月             --       -1.6%
    
    12月15-16日
    2200 新西兰净债务预估及现金收支预算            上半年度             --         --
    
    (完)
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