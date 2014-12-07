《全球汇市》美元继续受就业数据提振保持强势，澳元关注中国数据

欧洲股市：收涨，受企业获利、数据和政治因素合力提振
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2287 1.2285 +0.02 -10.61 1.3745
美元/日圆 121.73 121.41 +0.26 +15.60 105.30
欧元/日圆 149.57 149.15 +0.28 +3.34 144.73
美元/瑞郎 0.9782 0.9783 -0.01 +9.57 0.8928
英镑/美元 1.5569 1.5581 -0.08 -5.96 1.6556
美元/加元 1.1438 1.1438 +0.00 +7.70 1.0620
澳元/美元 0.8306 0.8323 -0.20 -6.81 0.8913
新西兰元/美元 0.7690 0.7707 -0.22 -6.29 0.8206
澳元/日圆 101.110 101.050 +0.06 +7.74 93.850
新西兰元/日圆 93.610 93.570 +0.04 +8.33 86.410
英镑/日圆 189.52 189.17 +0.19 +8.71 174.33
澳元/新西兰元 1.0794 1.0787 +0.06 -0.50 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/龚芳; 审校 张荻/杜明霞)
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。