版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 06:53 BJT

《全球汇市》美元继续受就业数据提振保持强势，澳元关注中国数据

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2287 1.2285 +0.02 -10.61 1.3745

美元/日圆 121.73 121.41 +0.26 +15.60 105.30

欧元/日圆 149.57 149.15 +0.28 +3.34 144.73

美元/瑞郎 0.9782 0.9783 -0.01 +9.57 0.8928

英镑/美元 1.5569 1.5581 -0.08 -5.96 1.6556

美元/加元 1.1438 1.1438 +0.00 +7.70 1.0620

澳元/美元 0.8306 0.8323 -0.20 -6.81 0.8913

新西兰元/美元 0.7690 0.7707 -0.22 -6.29 0.8206

澳元/日圆 101.110 101.050 +0.06 +7.74 93.850

新西兰元/日圆 93.610 93.570 +0.04 +8.33 86.410

英镑/日圆 189.52 189.17 +0.19 +8.71 174.33

澳元/新西兰元 1.0794 1.0787 +0.06 -0.50 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/李爽/龚芳; 审校 张荻/杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐