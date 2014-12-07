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亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 07:15 BJT

金砖国家：12月5日股汇市收盘纵览

路透12月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.12%，收报985.68点。

中国股市：沪综指收升1.3%续创43个月收盘新高，A股成交额再创历史天量

香港股市：收高，海外资金与内地投资者一并提振大盘

中国汇市：人民币随中间价反弹收升，短期做空动能有所减弱

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巴西股市：收盘上涨，银行类股领涨，指标股指Bovespa指数 涨1.1%，报51992.89点。 　　拉美汇市：雷亚尔下跌，因美国就业数据加强对美联储升息的预期

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南非股市：勉力温和走高，但仍连续第三周录得周线跌幅，因有关大宗商品前景的忧虑仍萦绕不去。指标Top-40绩优股指数 涨0.25%，报43,876.25点，周跌幅约为1%；综合指数 涨0.23%，至49,506.59点。

南非汇市：兰特跌至九周最低点，遭到国内限电和美国乐观数据夹击

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印度股市：收低，并录得七周来首个周线跌幅。继股指创历史新高之后，投资者对表现突出的个股了结获利；而当日美国公布就业数据之前，市场上谨慎情绪仍普遍。指标BSE股指 收跌0.37%，报28,458.10点，周线下跌0.8%，之前六周连续走高；NSE指数 跌0.3%，报8,538.30点，周线下跌0.6%。

印度汇市：印度卢比收盘创两周新高，追随亚币兑美元普涨之势。另外，外资继续大量涌入印度金融市场，特别是债市，也有助卢比上涨。印度卢比兑美元 收报61.77/78，为11月21日以来最高收位，上日收盘价为61.9250/9350。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.08%，报908.750点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.11%，报494.96点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨3.28%，报52.5100卢布；卢布兑欧元 涨4.25%，报64.6500卢布。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
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