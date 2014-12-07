金砖国家：12月5日股汇市收盘纵览

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透12月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.12%，收报985.68点。
中国股市：沪综指收升1.3%续创43个月收盘新高，A股成交额再创历史天量
香港股市：收高，海外资金与内地投资者一并提振大盘
中国汇市：人民币随中间价反弹收升，短期做空动能有所减弱
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巴西股市：收盘上涨，银行类股领涨，指标股指Bovespa指数 涨1.1%，报51992.89点。 拉美汇市：雷亚尔下跌，因美国就业数据加强对美联储升息的预期
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南非股市：勉力温和走高，但仍连续第三周录得周线跌幅，因有关大宗商品前景的忧虑仍萦绕不去。指标Top-40绩优股指数 涨0.25%，报43,876.25点，周跌幅约为1%；综合指数 涨0.23%，至49,506.59点。
南非汇市：兰特跌至九周最低点，遭到国内限电和美国乐观数据夹击
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印度股市：收低，并录得七周来首个周线跌幅。继股指创历史新高之后，投资者对表现突出的个股了结获利；而当日美国公布就业数据之前，市场上谨慎情绪仍普遍。指标BSE股指 收跌0.37%，报28,458.10点，周线下跌0.8%，之前六周连续走高；NSE指数 跌0.3%，报8,538.30点，周线下跌0.6%。
印度汇市：印度卢比收盘创两周新高，追随亚币兑美元普涨之势。另外，外资继续大量涌入印度金融市场，特别是债市，也有助卢比上涨。印度卢比兑美元 收报61.77/78，为11月21日以来最高收位，上日收盘价为61.9250/9350。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.08%，报908.750点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.11%，报494.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨3.28%，报52.5100卢布；卢布兑欧元 涨4.25%，报64.6500卢布。(完) (编译 王颖；审校 李爽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。