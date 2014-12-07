澳洲金融：银行业者应持有额外资本以抵御风险--调查报告

路透悉尼12月7日 - 周日公布的一份由政府资助的调查报告中指出，澳洲银行业者应该扩大持有资本，以确保在全球金融危机再度来袭时可以存活下来；这份报告可能会让银行业者在大量派发股息上有所节制。

银行业高管等候数月之久的金融体系调查报告(Financial System Inquiry)指出，提高资本规定是没有必要的，且会对经济带来负担。

这份348页的报告发现，澳洲金融体系中有许多特性将造成风险升高，其中包括对资本输入的倚赖。

报告指出，“虽然没有一个金融体系是刀枪不入的，但是澳洲应该致力于提升金融机构实力，使其不仅能承受一般的冲击，还能够持续提供重要的经济功能。”这份报告的主持人为前澳洲联邦银行(CBA)主管David Murray。

澳洲前四大银行--CBA、西太平洋银行 、澳新(澳盛/ANZ)银行 以及澳洲国民银行 主宰着当地金融产业，合计市占率超过八成，令人担心这些银行“大到不能倒”。

这些银行安度2008年开始的金融危机，受创程度相对轻微，近几年来获利更是频创新高，很大部分是因为其抵押贷款业务庞大。

然而调查报告指出，澳洲银行业者的资本比例还进不了全球前四分之一强的应有水准，不过报告中也未提到应该增持多少资本。