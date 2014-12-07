澳洲金融：银行业者应持有额外资本以抵御风险--调查报告

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透悉尼12月7日 - 周日公布的一份由政府资助的调查报告中指出，澳洲银行业者应该扩大持有资本，以确保在全球金融危机再度来袭时可以存活下来；这份报告可能会让银行业者在大量派发股息上有所节制。
银行业高管等候数月之久的金融体系调查报告(Financial System Inquiry)指出，提高资本规定是没有必要的，且会对经济带来负担。
这份348页的报告发现，澳洲金融体系中有许多特性将造成风险升高，其中包括对资本输入的倚赖。
报告指出，“虽然没有一个金融体系是刀枪不入的，但是澳洲应该致力于提升金融机构实力，使其不仅能承受一般的冲击，还能够持续提供重要的经济功能。”这份报告的主持人为前澳洲联邦银行(CBA)主管David Murray。
澳洲前四大银行--CBA、西太平洋银行 、澳新(澳盛/ANZ)银行 以及澳洲国民银行 主宰着当地金融产业，合计市占率超过八成，令人担心这些银行“大到不能倒”。
这些银行安度2008年开始的金融危机，受创程度相对轻微，近几年来获利更是频创新高，很大部分是因为其抵押贷款业务庞大。
然而调查报告指出，澳洲银行业者的资本比例还进不了全球前四分之一强的应有水准，不过报告中也未提到应该增持多少资本。
根据银行业监管机构数据，四大银行中普通股一级资本比率最低者为澳新银行的8.94%，最高则为CBA的9.52%，大致处于全球多数国家银行业的5%-14%的中段。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。