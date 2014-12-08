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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 08:10 BJT

日本数据：第三季GDP环比年率下修至萎缩1.9%，资本支出降幅大于初值

路透12月8日 - 日本内阁府周一公布的数据显示，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为萎缩1.9%，逊于初值的萎缩1.6%，因资本支出下滑幅度大于最初估值。

内阁府数据显示，修正后的第三季GDP较上季萎缩0.5%，初值为萎缩0.4%，路透调查预估为萎缩0.1%。

第三季资本支出修正后为较上季下降0.4%，降幅大于初值的下滑0.2%。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
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