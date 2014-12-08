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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 08:01 BJT

日本数据：10月经常帐盈余为8,334亿日圆，连续第四个月呈现盈余

路透东京12月8日 - 日本财务省周一公布，10月经常帐连续第四个月
录得盈余，疲弱日圆及海外投资收入提振了国际收支。
    
    数据显示，日本10月未经季节调整经常帐盈余为8,334亿日圆(68.5亿
美元)，路透调查预估为盈余3,663亿日圆。
    
    上年同期的经常帐为赤字1,543亿日圆。
    
    浏览完整表格，请参看日本财务省网站：here(完)
  
 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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