《投资焦点》油价及制裁等变数多，俄罗斯公司债后续压力仍大

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透伦敦12月5日 - 卢布贬值、西方制裁及大宗商品价格大幅滑落，已令俄罗斯企业的硬通货债券挫跌至多年低点，后续可能还面临更多压力。
由于外债约6,500亿美元，就有逾1,000亿美元在未来一年到期需偿付，加上全球资本市场实际上对俄罗斯是关闭的，无论是民间还是国营企业都受此所苦。
俄罗斯外债偿付预定时间表相关图表：
新兴市场公司债指数(CEMBI)俄罗斯收益率价差较美国公债今年几乎扩增一倍，至788个基点左右，尽管指数本身几乎没什么变化。卢布自11月底以来节节贬值使得该价差 扩大了100个基点以上，对多数投资级信贷可说是惊人水平。
然而，似乎不太可能出现大量企业违约，因俄罗斯当局可能会对多数遭遇困难的企业伸出援手。分析师也认为，多数企业，尤其是出口商坐拥足够的现金，可满足短期偿债需求。
然而愿购买俄罗斯债券的投资者不多，纵使是那些认为违约机率不大的人也是如此。
“信贷风险和违约风险有明显增加吗？我们认为--还没有。”Amundi新兴市场债券主管Sergei Strigo称。“但变数那么高，信用风险度量都无关紧要了。”
Strigo预计企业将削减资本支出并搁置新的石油探勘项目，但认为债务偿还没有实质风险。不过他对俄罗斯公司债持中性看法，亦即手中持仓配置没有超过基准指数的配比。
“在这些困难的情况下，能止住整个过程的通常都是因有大量资金涌入买进。但目前除油价，还有极难评估的政治风险。”他指的是西方因乌克兰危机而可能收紧对俄罗斯的制裁。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美