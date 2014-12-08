《投资焦点》油价及制裁等变数多，俄罗斯公司债后续压力仍大

路透伦敦12月5日 - 卢布贬值、西方制裁及大宗商品价格大幅滑落，已令俄罗斯企业的硬通货债券挫跌至多年低点，后续可能还面临更多压力。

由于外债约6,500亿美元，就有逾1,000亿美元在未来一年到期需偿付，加上全球资本市场实际上对俄罗斯是关闭的，无论是民间还是国营企业都受此所苦。

俄罗斯外债偿付预定时间表相关图表：

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新兴市场公司债指数(CEMBI)俄罗斯收益率价差较美国公债今年几乎扩增一倍，至788个基点左右，尽管指数本身几乎没什么变化。卢布自11月底以来节节贬值使得该价差 扩大了100个基点以上，对多数投资级信贷可说是惊人水平。

然而，似乎不太可能出现大量企业违约，因俄罗斯当局可能会对多数遭遇困难的企业伸出援手。分析师也认为，多数企业，尤其是出口商坐拥足够的现金，可满足短期偿债需求。

然而愿购买俄罗斯债券的投资者不多，纵使是那些认为违约机率不大的人也是如此。

“信贷风险和违约风险有明显增加吗？我们认为--还没有。”Amundi新兴市场债券主管Sergei Strigo称。“但变数那么高，信用风险度量都无关紧要了。”

Strigo预计企业将削减资本支出并搁置新的石油探勘项目，但认为债务偿还没有实质风险。不过他对俄罗斯公司债持中性看法，亦即手中持仓配置没有超过基准指数的配比。