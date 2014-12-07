企业并购：意大利富豪Bonomi提高报价，与复星国际竞购Club Med

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌12日，因各类型船舶运费续降
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透巴黎/米兰12月5日 - 意大利富豪Andrea Bonomi周五将竞购法国度假村运营商Club Mediterranee 的报价提高至每股24欧元，高于中国富商郭广昌提出的23.50欧元报价。
按照Bonomi的最新报价，对Club Med的估值为9.15亿欧元(11亿美元)。自去年5月郭广昌提出每股17欧元的收购价格以来，这已经是投资者要求公司考虑的第七个收购报价。
Club Med股价周五收高2.18%报24.32欧元，暗示一些投资者预期收购报价还将继续上提。Bonomi的上一个报价为23欧元。
郭广昌透过总部设在上海的综合企业复兴国际 表示，他正在评估这一形势。
目前Bonomi与郭广昌持有的Club Med股权可谓势均力敌，12月1日时，Bonomi持有18.9%股权，郭广昌则持有18.3%。
法国金融市场管理局(AMF)已经介入以便加速收购过程，要求竞价各方加快报价速度。该机构周五宣布，郭广昌若要提出竞争报价，不得迟于12月19日1700GMT。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币<MY R=>走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。 马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。 指标7月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元) ，过去四个交易日内第三日上涨。 “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员 表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。 “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因 素可能抑制市场上涨，”他说。 马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。 CBOT豆油期货 微跌0.03%，大连9月豆油期货 跌0.7%。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)