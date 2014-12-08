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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 08:51 BJT

澳洲数据：11月整体招聘广告连增第六个月，触及23个月高位--ANZ调查

“这是一个令人鼓舞的迹象，也与一些类似的前瞻性指标相符，这些指标均指明就业增长短期内出现一定改善，且失业率持稳，”澳新银行首席经济学家Warren Hogan说。

“我们的评估认为，劳动力市场状况已经改善，但未来几年增长仍面临阻力，因此取得的实质性改善恐也有限。”

目前澳洲失业率在6.2%，最近几个月该数据普遍较为波动，因澳洲统计局的调查遇到困难，导致数据失真。

官方11月就业数据将于周四公布，预计就业人口料增长1.5万人，失业率为6.3%。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 李婷仪/龚芳)
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