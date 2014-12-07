版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 8日 星期一 07:33 BJT

****敬告客户：菲律宾外汇与股票市场12月8日因台风休市****

路透马尼拉12月8日 - 亲爱的客户，您好：

菲律宾外汇与股票市场12月8日(周一)因台风休市。(完)

如欲查看最近的相关中文市场报导，请点选 。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐