《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月8日

*工商时报：

--国际油价从高档滑落，台塑化 9月底时，以每桶103美元原油为价格基准，库存跌价损失冲击第四季营运将转盈为亏。法人推估，受到库存油跌价损失，台塑化第四季亏损约80-100亿台币。

--立法院财委会今日邀请财政部长张盛和，报告房地合一课税规划事宜，在九合一大选蓝营惨败后，财政部预定年底提出房地合一课税草案，因内阁重新改组，修法时程恐将延后。

--影响桃园航空城计画成败的陆客来台中转议题，终于在被搁置9个月后，由两岸两会于11月底启动首次工作性商谈。海基会董事长林中森表示，台方在第一次商谈中强调陆客中转不涉及入境问题，大陆方面则已同意研究台方意见。

--台股羊年变数多，外资券商对合理指数高点的预测值更是南辕北辙，从10,500点至8,800点都有。摩根士丹利证券指出，考量到获利成长动能趋缓、市场对获利预期已高、外资持有市值比重逾38%，已是1999年来新高等三大变数，合理指数高点预估仅有8,800点，是目前外资圈对明年高点预估最低。

*经济日报：

--顶新集团将把手中37%的台北101持股卖给马来西亚IOI集团，引发各界关注，IOI想入主101必须连闯三关，包括有无陆资持股，外资股东是否合适入主台湾重要地标101，及董监事补选或提前改选时与公股争夺董监席次。

--央行总裁彭淮南今天将向立法院财委会业务报告，央行指出，美国联准会（FED）量化宽松措施退场，对台湾冲击应有限，对于美国升息可能导致全球热钱流动，央行已做好准备，一旦汇率过度波动，将适时进场维持秩序。

--财政部今日将公布11月海关进出口贸易统计，财政部长张盛和透露，11月出口保持正成长的成绩，虽然没有二位数跃升幅度，但表现很不错，显示经济景气持续上扬中。

--彰化银行 今日改选董事，大股东台新金 与财政部公股仍未能协商共识，双方将直接投票见真章。台新金在改选前夕强调，彰银改选只有一个关键问题，就是财政部对2005年当时的财政部公告与公函，是否仍会遵循，万一今天选举台新金一般董事低于五席，将先请会计师评估损失后，再行研拟依法求偿事宜。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。