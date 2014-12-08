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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 13:28 BJT

日本数据：11月服务业景气恶化，反映上调消费税后经济前景忧虑

内阁府称，经济复苏近期呈现疲软，未来物价涨幅出现疑虑。

之前内阁府认为经济近期显示疲软迹象，但仍可能恢复温和增长趋势。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。

调查显示，11月展望指数由前月的46.6降至44.0。(完) (编译 许娜/张若琪; 审校 蔡美珍/李春喜)
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