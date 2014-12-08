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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 08:42 BJT

台湾央行：美宽松政策退场冲击新兴市场，但对台湾影响较小--立院报告

路透台北12月8日 - 台湾央行送交立法院报告指出，美国宽松政策(QE)退场冲击新兴市场，但对台湾影响较小；此外，台湾经济基本面健全，若美国联邦储备理事会(FED)如开始升息预期所受冲击有限。

台湾央行周日晚间送交立法院的报告〞美国可能升息对台湾的影响及因应，以及四波选性信用管制及房贷风险权数的调整成效〞中，做此表示。

台湾央行总裁彭淮南周一将赴立法院报告并备询。

台湾央行将于本月18日召开全体理监事会议，

台湾央行将于本月18日召开第四季理监事会议，目前市场多数认为央行将维持重贴现率于1.875%不变。

台湾主计总处上月底公布第三季经济成长率年增3.63%，稍逊预期。此外，中国及欧洲为全球经济复苏脚步投入变数，经济前景略显混沌下，通膨走低，分析师认为，央行的升息脚步可能更远。 (完) (记者 高洁如；; 审校 林高丽)
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