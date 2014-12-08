《新兴市场重要经济事件预告》--12月8日-12月15日

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12月8日(一)
菲律宾黎牙实比--亚太经合组织(APEC)非正式高级官员会议(至12月9日)。
新德里--印度包容性金融会议(至12月9日)。发言人包括印度央行前副总裁Usha Thorat、副总裁Rama Subramaniam Gandhi和Harun Rashid Khan。
华盛顿--世界银行行长金墉在美国外交关系协会就达成全球气候变化协议的优先任务发表讲话。
耶路撒冷--以色列央行公布11月政策会议记录。
12月9日(二)
意大利米兰--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加博科尼大学2014-2015学年开学典礼(1000)，并参加主题为“女性、经济和成长”的会议(1400)。
墨西哥韦拉克鲁斯--伊比利亚-美洲国家及政府最高领导人峰会中正式启动2015拉美经济展望。
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一次商业论坛上发表讲话(1100)。
哈博罗内--博茨瓦纳央行宣布指标借贷利率决议(0600)。
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕出席内阁会议及议会全体大会。
12月10日(三)
伦敦--英国-阿尔及利亚投资论坛。发言人包括阿尔及利亚总理、财长、能源部长和央行总裁。
阿布扎比--阿布扎比财政部主办第七届经济合作暨发展组织(OECD)高阶预算官员年会(至12月11日)。
布达佩斯--匈牙利央行公布11月利率制定会议的会议记录(1300)。
12月11日(四)
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
12月12日(五)
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。
温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策决议。
12月15日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)