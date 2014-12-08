《全球重要经济事件一览表》--12月8日-12月15日

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12月8日(一)
美国亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济前景及货币政策发表演说(1730)。
伦敦--英国央行金融政策委员会季度会议。
布威岛--挪威经济改变论坛。挪威财长Siv Jensen将发表演讲。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
布鲁塞尔--欧元区财长会议，将公布2015年预算案。
12月9日(二)
华盛顿--美联储召开公开会议，讨论针对具有系统重要性的银行控股公司建立风险资本附加费制度的提议(1940)。
华盛顿--欧洲央行执委普雷特在彼得森国际经济研究所发表演讲，主题为欧元区必须面对的货币政策问题(1715)。
圣海伦斯--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在一个民间企业早餐会发表讲话(0800)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁Jozef Makuch举行记者会，发布斯洛伐克季度宏观经济预估(1200)。
墨西哥韦拉克鲁斯--2015年拉美经济展望正式公布。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
12月10日(三)
布鲁塞尔--欧洲央行执委科尔在一场题为“欧洲财政纪律和公共投资”的研讨会上发表讲话。
哥本哈根--丹麦央行发布季度货币政策检视，并更新今明两年经济预估(0930)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
渥太华--加拿大央行公布金融系统检视报告(1530)。央行总裁波洛兹就该报告举行记者会(1615)，高级副总裁Carolyn Wilkins也将出席。
塔林--爱沙尼亚央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)在公布最新经济预测之际发表讲话(0900)。
12月11日(四)
罗马--欧洲央行总裁德拉吉对意大利国会财政委员会发表讲话(1300)。
纽约--加拿大央行总裁波洛兹在纽约经济俱乐部发表讲话(1245)。
赫尔辛基--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会(0900)。
苏黎世--瑞士央行货币政策评估。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明和指标利率。
奥斯陆--挪威央行货币政策委员会召开议息会议。
12月12日(五)
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)和Norges Bank Investment Management主管Yngve Slyngstad就地区网络举办讲座。
12月15日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至12月16日)。
维也纳--奥地利央行公布半年度金融稳定报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 郑茵 审校 杜明霞)