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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 11:27 BJT

台湾股市：台湾与德国证交所正在洽谈合作互通--金管会主委

路透台北12月11日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，台湾与新加坡证交所合作互通(简称台星通)明年上半年可望上路，与德国证交所也正在洽谈合作互通。

今日曾铭宗在立法院财委会备询时做出以上表述。

台湾证券交易所积极推动股市跨境交易，总经理林火灯周三表示，将在明年7月完成与新加坡交易所 的跨境交易准备。明年也将完成与东京证交所 .TOPI ETF(指数股票型基金)相互挂牌作业。明年台股的日平均成交量应可跳增逾26%。 (记者 高洁如 撰写 詹静宜 审校 曾祥进)
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