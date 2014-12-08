《分析》英国央行2015年料升息，高负债家庭面临考验

“更多相形脆弱的家庭对于未来12个月的收入预期更加悲观，”英国央行周一报告称。

Resolution Foundation首席经济学家Matthew Whittaker对此感到担忧。他估计，即使薪资增长与政府预估一致，但2018年前利率若上调至3%，则陷入“债务危机”(即支付利息超过实得工资)的家庭将倍增至逾100万个。

英国金融市场行为监管局(FCA)眼下要求贷款机构加强审核申请新抵押贷款民众的偿还能力，并为陷入困境的现有借款人减少选项。在偿付周期较长或搬迁至价格更低房屋的情况下，现有借款人可能面临难以转换新贷款的难题。

Whittaker表示，银行可以针对新规则，为现有借款人法外开恩，而FCA则应在利率开始大幅上调之前加强推广这种作法。