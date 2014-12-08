《分析》英国央行2015年料升息，高负债家庭面临考验

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
“更多相形脆弱的家庭对于未来12个月的收入预期更加悲观，”英国央行周一报告称。
Resolution Foundation首席经济学家Matthew Whittaker对此感到担忧。他估计，即使薪资增长与政府预估一致，但2018年前利率若上调至3%，则陷入“债务危机”(即支付利息超过实得工资)的家庭将倍增至逾100万个。
英国金融市场行为监管局(FCA)眼下要求贷款机构加强审核申请新抵押贷款民众的偿还能力，并为陷入困境的现有借款人减少选项。在偿付周期较长或搬迁至价格更低房屋的情况下，现有借款人可能面临难以转换新贷款的难题。
Whittaker表示，银行可以针对新规则，为现有借款人法外开恩，而FCA则应在利率开始大幅上调之前加强推广这种作法。
“我们需要FCA介入并鼓励他们。”他说。“机会之窗尚未完全关闭。”(完) (编译 许娜/张明均/李春喜/洪曦; 审校 杜明霞/龚芳)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美