版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.38%，上日加权利率3.4215%

路透上海12月8日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.38%，上日该期限加权平均利率为3.4215%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

------------------------------------------

3.38% 3.50% 3.4215%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额为10,688.11亿元，上日为10,295.81亿元；其中，隔夜品种成交8,086.90亿元，上日为8,462.00亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐