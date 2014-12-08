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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 09:20 BJT

国际油市：油价跌逾1美元，摩根士丹利下调布兰特原油价格预估

摩根士丹利将2015年布兰特原油价格预估从每桶98美元下调至70美元，2016年均价预估从每桶102美元调降至88美元。该行在悲观情景假设下，预计明年下半年油价将跌至43美元低点。

“石油输出国组织(OPEC)不减产，油价面临2009年来的最大威胁，但我们预计2015年波动较大而不是单向走势，”摩根士丹利在报告中称。

美国原油期货 跌96美分，报每桶64.88美元，触及日内低点64.63美元。

西德克萨斯中质油上周跌至63.72美元，为2009年7月以来最低。

沙特阿拉伯上周大幅调降对亚洲和美国买家的原油售价，分析师称此举意在加强对市 场份额的争夺。

今日投资者也在关注中国贸易数据。(完) (编译 许娜/王颖；审校 李爽/张涛)
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