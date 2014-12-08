台湾债市：指标10年债殖利率盘初弹升，美国非农数据亮眼

路透台北12月8日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一盘初弹升。交易员表示，受到明显优于预期的美国非农就业数据打击，台债殖利率跟随美债走高。
市场人士指出，出乎意料的美国非农数据，可能让下周美联储宣布利率决议时，将维持超低利率在〞相当长一段时间〞的字眼拿掉。但市场还需要升息时点更加明确的指引，否则殖利率不易出现类似去年中大幅弹升的走势。
〞殖利率若弹破1.63%重要关卡，可能引发不小的停损卖压。〞一大型证券台债交易员说。
他指出，今日103/13的观察重点，是殖利率在收盘时是否会正式弹破1.63%支撑，该利率是103/13原券开始发行前交易的成交利率，一旦弹破，可能会出现一波不小的空头走势。
美国公债价格周五下挫，因此前数据显示美国11月非农就业岗位增幅创近三年最高，提升美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年年中升息的预期。指标10年期美国公债 尾盘跌14/32，收益率报2.3047%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.14-1.17%
* 10年公债103/13 ：1.61-1.64%
本地时间09:47时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率弹3.88基点报1.1600%，成交11亿台币。
* 10年公债103/13期殖利率弹4.88基点报1.6388%，成交65.5亿台币。
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)