《交易视点》中国债市陷区间震荡，不建议交易型机构续减仓--中信证券

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海12月8日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，总的来看，年底债券市场可能陷入区间震荡状态，在目前的位置不建议交易型机构继续减仓，10年金融债4.3%以上可适当参与、进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
报告指出，自11月21日央行意外宣布降息以来，债券收益率在应声走低后经历了大幅回调，目前中长期利率产品收益率已高于降息前水平近10个bp左右，从历次降息周期来看，降息的开始通常意味着收益率大幅下行接近尾声，但债券熊市的确认还有待经济的趋势性改善。
前瞻地看，目前的政策力度仍未看到趋势性好转的迹象，偏弱的经济基本面和较低的通胀水平仍然限制了中长期收益率继续大幅走高的风险；另一方面，降息兑现可能意味着收益率趋势性下行的阶段基本结束，加上近期股票市场大涨，无疑对债券市场造成资金分流压力，短期内债券市场可能将陷入震荡格局。
更长远地看，由于利率市场化，单纯的降息政策对利率的引导作用有限，实体经济融资成本下降仍有赖于总量政策（包括降准、PSL、MLF和再贷款等）的配合，在政策的推动下收益率有下行的可能，但突破前期低点有赖于经济出现超预期下行。
**制造业景气度仍在下滑**
11月份中采PMI较上月继续下降0.5个百分点至50.3，季调后的指数也下滑了约0.4个百分点，延续了7月份以来持续下降的趋势，显示制造业的景气度在持续下滑。
中采PMI主要的分项指数都在下降，增长动力下滑、企业去库存的特征明显，同时值得关注的是，新订单指数的下滑似乎主要受外需拖累，11月份新出口订单指数的下滑幅度更为显着。
整体来看，制造业的景气度仍在下滑，而外需也存在一定不确定性，受APEC停产影响预计11月份的工业增速将继续下跌。
内需方面，此前媒体报道发改委加快项目审批并监督落实，房贷放松和降息政策可能在一定程度上减缓房地产投资增速下滑，内需一定程度上呈现企稳迹象。
**境外机构大幅增持利率债**
11月份中债登债券总托管量达28.6万亿，利率债托管量总计增加1,257亿元（含地方政府债后为增加1143亿元），较前月略有下降。
主要机构中，商业银行继续增持，但占总增持量的比重较前月大幅下降；证券公司托管量的环比增量转跌为升；广义基金延续上月的增持态势，但增持规模下降至199亿元；境外机构大幅增持237亿元，主要增持的产品为国债（103亿元）和政策性银行债（102亿元）。
全国性大行11月回购融出余额收缩至年内低点，而主要交易性机构证券公司和广义基金回购融出余额仍维持高位。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 边竞；审校 林高丽)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。