《交易视点》中国债市陷区间震荡，不建议交易型机构续减仓--中信证券

路透上海12月8日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，总的来看，年底债券市场可能陷入区间震荡状态，在目前的位置不建议交易型机构继续减仓，10年金融债4.3%以上可适当参与、进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

报告指出，自11月21日央行意外宣布降息以来，债券收益率在应声走低后经历了大幅回调，目前中长期利率产品收益率已高于降息前水平近10个bp左右，从历次降息周期来看，降息的开始通常意味着收益率大幅下行接近尾声，但债券熊市的确认还有待经济的趋势性改善。

前瞻地看，目前的政策力度仍未看到趋势性好转的迹象，偏弱的经济基本面和较低的通胀水平仍然限制了中长期收益率继续大幅走高的风险；另一方面，降息兑现可能意味着收益率趋势性下行的阶段基本结束，加上近期股票市场大涨，无疑对债券市场造成资金分流压力，短期内债券市场可能将陷入震荡格局。

更长远地看，由于利率市场化，单纯的降息政策对利率的引导作用有限，实体经济融资成本下降仍有赖于总量政策（包括降准、PSL、MLF和再贷款等）的配合，在政策的推动下收益率有下行的可能，但突破前期低点有赖于经济出现超预期下行。

**制造业景气度仍在下滑**

11月份中采PMI较上月继续下降0.5个百分点至50.3，季调后的指数也下滑了约0.4个百分点，延续了7月份以来持续下降的趋势，显示制造业的景气度在持续下滑。

中采PMI主要的分项指数都在下降，增长动力下滑、企业去库存的特征明显，同时值得关注的是，新订单指数的下滑似乎主要受外需拖累，11月份新出口订单指数的下滑幅度更为显着。

整体来看，制造业的景气度仍在下滑，而外需也存在一定不确定性，受APEC停产影响预计11月份的工业增速将继续下跌。

内需方面，此前媒体报道发改委加快项目审批并监督落实，房贷放松和降息政策可能在一定程度上减缓房地产投资增速下滑，内需一定程度上呈现企稳迹象。

**境外机构大幅增持利率债**

11月份中债登债券总托管量达28.6万亿，利率债托管量总计增加1,257亿元（含地方政府债后为增加1143亿元），较前月略有下降。

主要机构中，商业银行继续增持，但占总增持量的比重较前月大幅下降；证券公司托管量的环比增量转跌为升；广义基金延续上月的增持态势，但增持规模下降至199亿元；境外机构大幅增持237亿元，主要增持的产品为国债（103亿元）和政策性银行债（102亿元）。

全国性大行11月回购融出余额收缩至年内低点，而主要交易性机构证券公司和广义基金回购融出余额仍维持高位。(完)