《交易视点》中国债市资金面料续缓解，中低评短融有配置价值--中信证券

路透上海12月8日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，预计资金利率仍应继续缓解，但股市效应带来的负面冲击无法忽视；对于配置型投资者，收益率的回调带来配置机会，中低评级短融具有一定的配置价值。

虽然上周资金略有宽松，资金利率有所下行，但短融收益率不升反降，1年期各等级短融收益率上行30-35bp左右。

究其原因，一方面，上周二央行未如期开展逆回购操作、投资者关于资金进一步放松的预期落空；另一方面，股市的连续上涨带来较明显的跷跷板效应，部分货基面临一定的资金赎回压力。在此背景下，上周1年国开及AAA短融收益率分别达3.88%、4.70%，升幅25-30bp；短融与7天回归利差扩大降至120bp的历史较高水平。

此外上周中票市场调整明显，5年期AAA中票收益率上行30bp至4.85%。从上周公布的数据来看，11月官方和汇丰制造业PMI数据出炉，基本面仍然较弱，但如之前所述市场较为淡漠，投资者普遍谨慎，期待降准等更有力的货币政策。

而股市的火爆则为债市带来较强的负面压力，打破了前期股债双牛的走势；短期来看，债券市场已逐渐进入收益率筑底期，其走势可能仍然会受到股票市场的影响。

考虑到基本面仍然相对较弱，债市收益率继续明显上行的空间较为有限，未来将维持区间震荡的走势，若收益率明显超调或股市有一定幅度调整，则可能为债券交易带来一定的机会。配置型投资者可择机配置非周期型行业产业债、享受息差收益。

**城投债及公司债**

上周城投债收益率有所上行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率上行35BP至5.70%左右的水平。受偏低利差因素影响，城投债将继续追随国债及高收益率债券走势，短期将出现窄幅震荡走势。

证监会发布《公司债券发行与交易管理办法（征求意见稿）》，从发行主体范围、发行方式等方面进行了简化，以提高交易所市场的运行效率。

其中公开发行与协会规定趋近，但私募债券仅需备案，效率高于协会的注册制；对合格投资者要求进行规范，降低债券违约对中小投资者的波及、违约风险将趋于市场化。

**个券推荐**

上周共有96只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,504.5亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中石化SCP002、14中粮SCP008、14华能SCP004、14兖矿SCP003、14国电SCP008、14包钢集SCP001、14广汇集团CP002、14北方水泥SCP001、14丹东港CP003。

中期票据中，我们推荐14中广核MTN002、14中建七局MTN001（有担保）。

私募票据中，我们推荐14中城建PPN004、14湘高速PPN011、14云投PPN007、14陕高速PPN005、14大同煤矿PPN003、14联合水泥PPN004。

企业债中，我们推荐14国网债05、14国网债06。(完)