新闻稿：中国11月出口同比增长4.7%，进口同比下滑6.7%--海关

(以下为12月8日中国海关发布的“前11个月我国外贸进出口平稳增长”新闻稿全文)

路透北京12月8日 - 海关总署今天公布1至11月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值23.95万亿元人民币 ，比去年同期（下同）增长2.2%。其中，出口13万亿元，增长4.4%；进口10.95万亿元，下降0.4%；贸易顺差2.05万亿元，扩大40.4%。

海关统计显示，11月份，我国进出口总值2.27万亿元人民币，下降0.3%。其中，出口1.3万亿元，增长4.9%；进口0.97万亿元，下降6.5%；贸易顺差3348亿元，扩大60.5%。

按美元计价，前11个月，我国进出口总值3.9万亿美元，增长3.4%。其中，出口2.12万亿美元，增长5.7%；进口1.78万亿美元，增长0.8%；贸易顺差3325亿美元，扩大42.2%。

11月份，我国进出口总值3688.5亿美元，下降0.5%。其中，出口2116.6亿美元，增长4.7%；进口1571.9亿美元，下降6.7%；贸易顺差544.7亿美元，扩大61.4%。

今年前11个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一般贸易、加工贸易进出口同步增长。前11个月，我国一般贸易进出口12.91万亿元，增长4.4%，占我外贸总值的53.9%，较去年同期提升1.1个百分点。其中出口6.68万亿元，增长9.3%，占出口总值的51.4%；进口6.23万亿元，下降0.4%，占进口总值的56.8%；一般贸易项下顺差4574亿元，而去年同期为贸易逆差1363亿元。同期，我国加工贸易进出口7.8万亿元，增长2.1%，占我外贸总值的32.6%，与去年同期基本持平。其中出口4.9万亿元，增长1%，占出口总值的37.7%；进口2.9万亿元，增长4%，占进口总值的26.5%；加工贸易项下顺差2万亿元，收窄3.1%。

在与主要贸易伙伴双边贸易中，我对欧盟、美国和东盟进出口保持增长。前11个月，中欧双边贸易总值3.43万亿元，增长8.9%。中美双边贸易总值为3.09万亿元，增长5.2%。我与东盟双边贸易总值为2.66万亿元，增长7.1%。中日双边贸易总值为1.75万亿元，微降0.7%。

前11个月，内地与香港双边贸易总值为2.05万亿元，下降8.9%。

民营企业进出口增速高于其他类型企业。前11个月，外商投资企业进出口11.03万亿元，增长2%，占我外贸总值的46%。其中，出口5.97万亿元，增长1.3%，占出口总值的45.9%；进口5.06万亿元，增长2.7%，占进口总值的46.2%。同期，民营企业进出口8.27万亿元，增长6.2%，增速高于其他类型企业，占我外贸总值的34.5%。其中，出口5.59万亿元，增长8.9%，占出口总值的43%；进口2.68万亿元，增长1.1%，占进口总值的24.5%。

此外，国有企业进出口4.19万亿元，下降0.9%，占我外贸总值的17.5%。其中，出口1.43万亿元，增长1.4%，占出口总值的11%；进口2.76万亿元，下降2.1%，占进口总值的25.2%。

在出口商品中，机电产品、传统劳动密集型产品出口增长。前11个月，我国机电产品出口7.25万亿元，增长1.6%，占出口总值的55.8%。其中，电器及电子产品出口3.14万亿元，下降1%；机械设备2.22万亿元，增长3.4%。同期，服装出口1.05万亿元，增长4.9%；纺织品6289亿元，增长4.1%；鞋类3140亿元，增长11.3%；家具2857亿元，下降1.3%；塑料制品2060亿元，增长4.6%；箱包1510亿元，下降2.9%；玩具803.6亿元，增长12.7%；上述7大类劳动密集型产品合计出口2.71万亿元，增长4.4%，占出口总值的20.9%。

在进口商品中，主要大宗商品进口量增加，进口均价普遍下跌。前11个月，我国进口铁矿砂8.46亿吨，增加13.4%，进口均价为每吨633.6元，下跌21.4%；原油2.78亿吨，增加9%，进口均价为每吨4662元，下跌3.8%；粮食8861万吨，增加15.8%；其中大豆6287万吨，增加12.3%，进口均价为每吨3526元，下跌5.9%；初级形状的塑料2311万吨，增加3.8%，进口均价为每吨1.25万元，上涨1.2%；钢材1322万吨，增加2.7%，进口均价为每吨7647元，上涨1.6%；未锻轧铜及铜材440.4万吨，增加8.3%，进口均价为每吨4.56万元，下跌6%。

此外，进口煤2.64亿吨，减少9.4%，进口均价为每吨472.8元，下跌15.1%；成品油2678万吨，减少26.1%，进口均价为每吨4922元，下跌1.1%；未锻轧铝及铝材79.9万吨，减少4.6%，进口均价为每吨2.66万元，下跌0.8%。机电产品进口4.74万亿元，下降0.2%；其中汽车129.2万辆，增加20.7%。外贸出口先导指数较10月下滑。11月，中国外贸出口先导指数为40.8，较10月下滑0.9，连续两个月下滑，预示今年底明年初我国出口增长仍面临一定压力。其中，根据网络问卷调查数据，11月我国出口经理人指数为42.1，较10月下滑0.8；新增出口订单指数、出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别较10月下滑1.1、0.6、0.5至44、48.3、23.9。（完）

欲览详情，请点击中国海关网站链接 here (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)