《交易视点》中国股市本周或冲高后强烈震荡，转债尝试波段操作--中金

路透上海12月8日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，本周股市很可能继续冲高而后出现强烈震荡，“短期”进入高收益、高波动阶段，投资者可关注股市放量滞涨和股基B档会否出现大面积跌停信号尝试波段操作。

而非金融大盘、中行等上周继续出现明显的套利机会，建议指数基金、具有借券能力的投资者积极把握。此外，新券发行值得本周密切关注。虽然正股均存在风险点，但当前市况下，新券上市定位无忧，投资者可积极参与所有新券的申购。

上周市场表现较预想更为强劲，其首选的国金、平安、银行等个券都有最好表现。操作策略较判断更重要，而用转债博取超额回报的大方向判断，风格转换延续下的个券选择，至少中性仓位的判断都与市场走势相符。

趋势行情下不应轻易去猜测股市拐点，当然转债由于流动性和投资者操作的一致性，加上下有底上有顶，一般是典型的左侧交易品种。

**市场回顾**

随着增量资金“跑步入场”，以券商为代表的金融权重股和两桶油飙升，带动股指连续暴涨。

股市成交极度活跃，周五突破万亿，日内波动稍有加剧。上证综指当周涨幅达到9.5%，而创业板则受到资金分流和注册制等隐忧压制，周累计涨幅仅0.7%。

转债指数在股市的推动下大涨，几只大盘转债回报惊人，转债指数收涨9.14%，堪称一骑绝尘。国金和几只大盘转债涨幅惊人。

**几点观察**

我们本周关注几个有趣的观察。

观察一：股票牛市正反馈效应与逆转之套利篇。

短期看，分析慢变量的基本面不如分析快变量的资金面。一致的看好预期+潜在增量资金入场=牛市延续。我们这里仅从套利角度与大家分享牛市正反馈效应。其过程可以概况为如下几个步骤：

①牛市预期强，导致股指期货升水百点以及各类封闭股级B档大幅溢价（A+B档合计相对母基金溢价20%以上不鲜见）；

②套利资金进行期现套利（比如空股指同时做多沪深300LOF或ETF基金），此外申购分级基金的母基金并分拆卖出A、B档（一般要T+2才能分拆）。在这一过程当中，由于沪深300指数和分级基金的母基金被大量申购，极大的推升了相关标的股的买盘并推升股指，反过来进一步刺激了牛市预期和场外资金的涌入；

③不过，这些套利的“秘密”正在被市场上聪明的投资者所普遍认知。可以预见，在本周将有大量的套利盘等待兑现，不排除一些流动性较差的股基B档出现跌停，套利不成的母基金不排除被赎回。这反过来有可能导致此前的正反馈结束，这值得本周密切观察。

观察二：理财新规对权益市场的影响，利长远非当前。路透等媒体报导银监会发布理财管理办法征求意见稿，鉴于理财的庞大体量，其对权益和债券市场以及转债市场都可能产生较大的影响：

①银监会推动理财向净值型发展的决心强烈，明确理财的受托关系，强调买者自负并着力破除刚兑，推动理财向基金管理模式转变。当然，目前还仅是征求意见稿且狠可能存在缓冲期，影响主要在中长期；

②银行操作成本提升（信息披露、净值计算等），银行投资比例和限制、集中度管理很可能导致配置难度大大增加；

③传统的预期收益型产品成本大为提升，叠加资产端的收益率下降、充存款动力下降，银行发展理财业务的内生动力在减弱，规模和收益率都可能开始面临压力；

④刚性兑付正在被打破，投资者对净值型产品需要一个接受过程，理财的风险收益比在下降，有利于资金向股市等分流，对债市的需求可能弱化，久期错配叠加资产端流动性不足，流动性扰动加大。当然，提供质押融资提升其流动性，但尚无细则，难判断其可操作性及对资金面的影响；

⑤理财基金化在一方面导致其有必要增加标债的配置，但另一方面理财的优势仍在“非标”（信贷资产变身），对标债的配置力度未必增加；

⑥ABS等迎来非标转标契机，存在大发展的空间.项目融资类理财产品值得密切关注，不排除成为非标创新的新工具；

⑦所谓的理财入股市是媒体的误读。目前理财资金进入股市仅限于私人银行和两融受益权、伞形基金等间接途径。本次征求意见稿为股票杠杆基金等留下伏笔，但有待明确。

观察三：风在变，短期冲高后休整；钱在进，中期新的上涨触发因素。周初股市很可能继续惯性冲高。不过，如上述，如有股基B档出现跌停，尤其是监管层对股市过快上涨的态度可能正在发生微妙的变化，融资融券保证金提升、12月份IPO数量值得关注、中央经济工作会议召开在即，或许将带来市场短线的休整。

而12月底作为季度月，将有大量的银行理财到期，其中很可能将有不少资金可能弃理财而进入股市，从而带来新的增量资金并引发又一轮行情。得新资金者得天下，这些投资者如何择券值得密切关注。

近期市场的热点无疑在于券商等牛市受益股、低估值大蓝筹及一些主题板块。小盘股在未来的胜算仍不大，毕竟注册制、IPO提速（有意平抑二级市场热情）、量化交易平仓、公募基金跑输股指被赎回等仍对其不利。而指数基金成分股、二线蓝筹股股及主流题材股很可能成为热点

观察四：关于股强债弱，热闹是别人的（股市），我什么也没有（债市）。在上期转债调查中，我们已经提到“在大类资产上，认为股强债弱的投资者已经开始超过股债双牛的投资者。相应的，在债券各子类品种中，看好转债的投资者继续大幅上升，俨然成为一致选择”。一般而言，股市对债市的影响可能将从如下方面展开：

①直接的配置方向调整。不仅仅是机构投资者开始调整配置方向，散户也在加速入场。债基和开放式理财开始遭遇一定的赎回压力；

②两融受益权等资产成为银行理财和保险机构的优质资产，对纯债配置产生挤出效应。换言之，8.6%融资利率和IPO打新回报开始成为“无风险利率”，对债券利率中枢起到很强的抬升作用；

③流动性方面，由于12月份理财到期量大，加上IPO的扰动，不排除理财投资者部分（虽然风险偏好还是存在很大的不同）弃理财投股。这导致银行要么拉高或保持理财收益率水平，要么给理财的资产配置和流动性管理带来非常大的挑战，从减持债券和流动性等方面打击债市；

④货币政策陷入两难，放松方式很可能改变。股市好转后，货币政策的放松必然从资金面和情绪方面进一步助涨股市，对实体经济的影响甚至可能被削弱。这很可能倒逼货币政策更多采取定向和窗口指导等方式，对债市也颇为不利；

⑤股市上涨引发的经济复苏预期和财富效应，这点目前应该还不明显。流动性没有看到进一步宽松背景下，股债在基本面预期和风险偏好提升下正在强弱有别。短期债市天不时（年底）、地不利（股市上涨）、人不和（资金分流、配置力量不强）。

但中期看，最大的问题在于回报想象力大为降低，但不轻言熊市。毕竟股市仍是估值推动，与债市会有平衡。由于投资群体仍有隔离且风险偏好不同，在通胀中短期起不来，经济疲软，央行不敢紧的背景下，债市收益率有顶，收益率冲高后将现机会。

观察五：正在被快速消灭的转债及其影响。为何中国的转债市场长不大？其中一点就在于转债条款等设计反映了发行人强烈的促转股意愿。尤其是牛市来临之后，转债纷纷随着正股上涨而触发赎回条款并退市，导致市场存量的减少。

近日，这一状况又开始明显，重工、久立等诸多个券相继触发赎回条款。就连中行转债也已经转股28.32%（截止上周四），而平安等转债已经越过了赎回线。如果转债被大量赎回，会出现何种情景？

由于转债基金等存在最低持仓比率的限制，加上不少一级债基只能通过转债分享股市行情，而混合型基金也更愿意用转债替代纯债持仓。转债的需求仍旺盛，但转债发的没有转的快，会引发供求的严重不平衡，可能继续推升估值。尤其是新券，由于赎回压力小，绝对价位相对低，“不给别人抬轿子”，很可能遭遇爆炒。

**个券点评**

过去几周最看好“大盘（平安+银行）+题材（首选国金）”。国金等热门股基B档成分股，很可能在本周迎来阶段性高点（还有4个交易日满足赎回条款，关注会否放弃）。

平安转债涨幅与其基本面并不匹配，虽然定增导致转股价小幅上调小幅利空转债，但后市仍值得继续重点关注。

中行正股终于临近1倍P/B，基本实现中金行研和我们的阶段性目标，后市且战且退。而绝对价位更低的民生转债相对价值有所提升。

东方、徐工等题材转债，南山、歌华等促转股意愿强转债近期滞涨，甚至有所调整，仍建议持有。

除齐峰和医药行业的同仁之外，继续看淡小盘转债。

近日油价、顺酐、沪铝均调整，但股价与产品价格背离者众。(完)