港报财经评论：A股热港股冷散户愁--信报12月9日

A股热港股冷散户愁/习广思

上证综合指数自2011年以来首次升破3,000点，昨天再升2.8%；沪深300指数上涨逾4%，连涨12天的累计升幅达到25%以上，牛市气氛一时无两。回到香港，恒指昨天升45点，却有过千只股票下跌，气氛可说差天共地。今时今日，满仓踏空不单是指个别中国内地散户，也包括大部分香港基金及散户投资者。中国内地股市连涨，除了散户雀跃，外资券商亦纷纷加入唱好行列，荷兰银行私人银行亚洲股票研究负责人Daphne Roth表示，中国股市涨势还未结束，因为政府将出台更多改革措施，而且中国股票估值较低，投资者对更多宽松措施出台有憧憬，预料今年余下时间将保持上升走势。

摩根大通指出，中国内地经济面对增长压力，相信明年至少减息1次、降准2或3次，以及采用定向数量型工具。不过，讽刺的是，中国内地股市炒减息降准，但股市持续急升，却令中国内地决策当局对降准提高戒心，担心令股市火上加油。德意志银行驻香港首席中国经济学家张智威在研究报告中表示，股市泡沫风险上升，降低了中国本月下调商业银行存款准备金率的可能性。美银美林驻香港大中华区经济研究部主管陆挺说，中国可能把全面降准推迟至12月中旬后，因为在市场下跌时，人行才把备受瞩目的宽松措施视为市场刺激工具。

散户投资者纷纷涌入市场买股票，中国内地监管部门和新华社近日出口术，呼吁投资者保持冷静。德银认为，在股市急剧上升之际，降准或减息只会火上加油，并损害金融稳定。另一方面，股市上涨吸引资金进入股市，可能加剧实体经济流动性紧张的状况，这与当局降低市场融资成本的目标背道而驰。中国内地股市何时完结？其中一个指标是中国内地券商股。中国最大券商股中信证券和海通证券昨天均录得10%升幅，涨停板，过去一个月累计至少上涨75%，其他券商股几乎全部涨停。由于券商股的高杠杆本质，当预期市场成交持续大增，券商收益亦以几何倍升，要券商股顺利反映市场成交预期的水平，就要等到券商股停止涨停。这与香港券商股单日狂升几成不同，英皇证券 昨天单日劲升98%。(B02)

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买英镑沽欧罗胜算高/苏子

上周五及本周初英镑兑美元虽然再次失守1.5585/1.56美元的重要支持区，但破位后始终未见出现更明显的单边跌市，考验1.55美元心理关口。昨天伦敦入市时，英镑兑美元在触及1.5537美元低位便再次成功止跌回升，已自此低位显着回升至1.56美元关口以上，暂时最高曾见1.5617美元水平。

由于英镑兑美元在1.56美元关口以下获得明显的承接力，未因近期美元的强劲上升势头，向下顺利跌破1.55美元心理关口并朝着去年7月至今年7月升幅的76.4%调整目标迈进，这反映汇价或因为市场预计英伦银行有可能像联储局般，同样在明年第四季首次加息有巨大抗跌力，美元调整时有趁低买入的价值。目前欧洲央行仍处放水阶段，但英伦银行及美国联储局在可见的将来，却有一同进入加息周期的机会。只是市场普遍相信，基于美国的经济复苏步伐较英国佳，故未来美息的上调空间将较英息多。因此，相信英镑未来的表现，相对欧罗仍会保持偏强的势头，至于相对美元，则要待美元进入明显的超买阶段后，并开始有向下调整的迹象时，届时才可趁低买入英镑兑美元。

此外，以基本面看，投资者买入英镑并沽出欧罗的获利空间较高，至于持仓风险则较沽出美元为低。近期由于美元处于良好上升势头里运行，所以欧罗兑英镑的交叉盘并无明显趋势出现，自9月下旬开始，主要在0.7765至0.8045英镑间横行上落。不过，稍后美元一旦出现向下技术性调整，相信市场的炒作焦点又会重回交叉盘上。届时宜留意欧罗兑英镑会否顺利下破上述的横行区底部收市，一旦明显跌破，由于亦已同时创2012年7月以来的新低，以及已成功失守20周保历加通道的0.7785英镑底部支持，故从技术上看，将有利欧罗兑英镑向下展开新一轮单边下跌浪，并朝着2003年5月的0.7258英镑的高位支持迈进。(B14)

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