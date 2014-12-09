港报财经评论：国指挑战12,000，明年勇闯14,000--经济日报12月9日

国指挑战12,000，明年勇闯14,000/林瑞芬

上周五中国内地股市创出逾万亿港元交投，令中、外投资者咋舌。昨日A股稍为冷静，上证报收3,020，升2.8%；沪深股市成交额9,811亿港元。港股表现也平静。恒指收报24,047，升0.2%；国指收报11,873，升2.4%；大市成交额1,229亿港元，沽空比率12.7%，略为下跌。港股通额度用了5.24亿港元，占配额的5%，不算太多。大家都在解剖这只A股狂牛，尤其融资融券的激增，借钱加大杠杆买卖是刺激过去十多年狂牛上升之推手之一。有借有还，面前风险是追贵了，投资者突然杀淡迫令看好的投资者平仓造成震动，相信总有一天会来，德意志银行报告就上证过去一个月的升势如此，也防央行因此推迟进一步宽松政策，对政策预期落空也是一种潜在回吐风险。回吐或随时而至，或者不来，如来之则安之。

统计显示，引述彭博过去十年里的八次股市暴涨，并对短期投资者提出了警告：8次中有7次，上证指数都在接下来1个月内下跌，平均跌幅为3.3%。不过，这往往是最佳上车的机遇，沪指在这八次暴涨之后，3个月内涨幅平均为6%。想乘风，也得清楚认知这只狂牛的诞生。据国泰君安剖析，憧憬利率下降、政策宽松、改革提速和金融风险拆弹是当前牛势的主因，情况有点似1996至2000年改革转型的牛市。基本面还谈不上配合，因此，后市必须看到利率下降、政策宽松、改革提速和金融风险化解这四个条件存在，才能实现牛市的延续。

基本面而言，据中国社科院财经战略研究院5日发布《中国宏观经济运行报告（2014-2015）》可见有清楚指引。这份逢年底发布的年度报告提出，面对经济下行压力，2015年中国经济宏观调控政策应坚持实施“新常态下的新对策”，在潜在增长率下移、去产能、去杠杆的过程中，确保经济运行在合理区间。一方面要保就业、稳增长、防风险、稳物价；另一方面也要调结构、惠民生、促改革。配合上周召开的中央政治局会议提出，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，或在预示即将召开的中央经济工作会议或下调GDP目标增速至7%。明年中国内地宏观经济仍稳，改革则由草拟转为实践的关键年头。(B05)

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中央示警，调整在即/余少文

中国内地股市果然是“疯牛”，中国发出警示，“疯民”继续舞高大市，上证综合指数升越3,000点，国指随时见三年高位，只是“逆”中国意，小心大市随时急调。A股昨日先跌后急升，上证综合指数升越3,000点，全日升2.8%，收报3,020点，沪深两市成交额近1万亿人民币。国企指数在A股领涨下升272点或2.4%，收报11,873点，成交额443亿港元，仅逾50%主板H股上升，反映资金集中在重磅股身上，又以内银股表现最好。至于红筹指数继续落后于国指，全日跌44点或1%，收报4,427点，成交额74亿港元。

虽然中国内地股市急升，中国惯常“出口术”冀为股市降温，中国证监会表示，希望投资者特别是新入市的中小投资者牢记股市有风险，量力而为，不要盲目跟风炒作。并指出注意到近期股市坐庄、操纵股价等违法违规活动有所抬头。而官媒新华社文章亦表示A股如此涨幅已构成牛市行情，但不断天量成交额中，中小投资者尤其是新入市的中小投资者做出了相当大的贡献；如果没有基本面的支撑，股价愈上涨，风险愈积聚，暴跌随时可能触发。新华社文章又指出，这一轮股市上涨由杠杆带动，很多投资者选择向证券商融资（孖展）来买股票，资金效用被放大。构建在杠杆之上的市场风险显而易见，一旦风向转变，融资金蜂拥而出或将触发断崖式下跌，利用融资杠杆的投资者可能面临很大损失。近日亦指出，沪港通后的国指跟A股的互动性更强，若然A股断崖式下跌，国指即使没有跳崖，情况也好不了多少。

A股和国指持续急升，似乎无视中国示警，但过去一直表示，买股一定要跟中国，中国政策向东行，绝对不会向西走。只是过去经验所见，大市在示警后，不排除仍有升势，升浪可以今日结束，也可能在一星期后结束，也可能两星期后才结束，最后升浪的幅度会是预计不到，若然升势不遏，则第二轮、第三轮示警会出现，届时会是最后离场机会。(B06)

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