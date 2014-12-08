台湾企业：马来西亚IOI公司不适宜取得台北101的经营权--财政部

路透台北12月8日 - 针对台湾顶新集团将台北101的持股卖给马来西亚IOI集团，台湾财政部长周一指出，评估认为IOI公司并非纯粹财务投资台北101，而是要取得经营权，基于台北101是台湾的地标，不适宜由外人经营。

张盛和表示，将在未来经济部投审会征询财政部的意见时，做此意见陈述。

经济部投审会周一发布新闻稿指出，投审会迄今尚未接获相关股权转受让申请，在投资人提出申请后，会尽速审查。此外，投审会也将尊重立法院意见，并以公共利益、社会观感及民众期待等因素为依归，予以严审。

张盛和说，〞我们了解，IOI的目的不是财务投资，他们是要经营权的，他们也接触了其他公股股东，基于101是台湾重要的地标和精神象征，经营权不宜由外人来取得。〞

张盛和说，顶新集团和马来西亚此家公司的接触，财政部事先并不知情，若要公股接手，有二个问题，一是顶新有无意愿卖给公股?，二是顶新要卖出的价格要多少，若是他们要出售高价，也没办法卖给公股。

他说，〞101出售是顶新的财务调度，但我们希望它是出售给国内的人，如果是出售给外资，希望他们不要取得经营权。〞

本地媒体周一报导，顶新集团将把手中37%的台北101持股卖给马来西亚IOI集团，引发各界关注，IOI想入主101必须连闯三关，包括有无陆资持股，外资股东是否合适入主台湾重要地标101，及董监事补选或提前改选时与公股争夺董监席次。

9月初爆发涉嫌将饲料油混充食用油贩卖的食品大厂--顶新集团，在台湾接连多次爆发劣质油安全问题，不但引发民众全面抵制味全在台湾旗下的事业--包括食品、通路、电信等等，政府方面也透过公股银行清查魏家的贷款，紧缩银根。

根据台湾本地媒体工商时报指出，顶新魏家在台湾的非本业资产，市值至少超过450亿，尤其三重新燕土地，粗估市值上看200亿台币，早已成众人争抢的目标。顶新内部人士也透露，至少有10批人马，觊觎其台湾资产。